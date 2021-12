Zevenaar wordt tweede aanmeldcentrum vluchtelingen in Nederland om Ter Apel te ontlasten

ZEVENAAR - Zevenaar is een van de twee plekken waar nareizende gezinsleden van statushouders zich in het vervolg moeten melden als zij in Nederland zijn. In Ter Apel, tot voor kort het enige aanmeldcentrum voor deze doelgroep, is het simpelweg te druk.