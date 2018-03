Zevenaarder (18) krijgt klappen van mannen die plots uit auto stappen

Antifascist op straat gezet na ontdekking nazispullen op Duivense beurs

2 maart DUIVEN/BUSSUM – Antifascist Arthur Graaff uit Bussum gaat aangifte doen tegen organisator Pieter Takens van een militariabeurs in De Ogtent in Duiven. De 69-jarige Graaff pikt 'de hardhandige wijze' waarop hij op straat is gezet niet.