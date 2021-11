Zevenaarse brandbom zondag ontmanteld; bewoners moeten huis tijdelijk uit

De Amerikaanse 500-ponder uit de Tweede Wereldoorlog werd afgelopen maandag gevonden tijdens graafwerkzaamheden op het voorterrein van het gemeentehuis. Aankomende zondag wordt de bom ontmanteld, waarna medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) het projectiel afvoeren en uiteindelijk ergens vernietigen. Vanwege veiligheidsoverwegingen moeten inwoners én eventuele huisdieren hun huizen vanaf 08.30 uur verlaten. Rond elf uur verwacht de gemeente Zevenaar dat de werkzaamheden zijn afgerond, laat zij weten in een brief aan de bewoners die zich bevinden in de zogenoemde veiligheidszone. Dit is de zone waarin niemand mag komen, met uitzondering van de medewerkers van de EOD. Ook auto’s moeten uit de straat, zodat voertuigen voldoende ruimte hebben tijdens de ontmanteling.

Voorbereidingen

Opvang locatie

De inwoners wordt verzocht om tijdens de ontmanteling bij vrienden of familie te blijven tot de bom is ontmanteld en vervoerd. Ook heeft de gemeente een opvang locatie geregeld bij Grandcafé De Markt in Zevenaar. Daar kunnen inwoners, na vertoon van de QR-code en identiteitsbewijs, wachten tot de ontmanteling klaar is.



Eerder deze week uitten enkele inwoners hun verbazing over de gang van zaken tijdens de vondst van de bom. Waar medewerkers van de gemeente en de Turmac Cultuurfabriek direct werden geëvacueerd, moesten buurtbewoners in de media lezen over de bom.