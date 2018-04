Zieke Adrian (7) krijgt Opkikkermedaille voor inzet voor andere zieke kinderen

Vorig jaar kreeg het Didamse gezin een dag aangeboden van de stichting Opkikker. Adrian mocht met zijn ouders, zus Lisanne en broertje Jimmy naar een pretpark. ,,Dat was overweldigend, je vergeet even alle problemen. Pure ontspanning. We werden in een limousine rondgereden en Adrian mocht als politieagent een boef vangen. Lang erna twijfelde hij nog of het niet toch echt een boef was.’’



Uit waardering voor het werk van de stichting besloten ze mee te doen aan de jaarlijkse collecte. ,,Dan merk je dat veel mensen het werk van de stichting niet kennen. Als je het uitlegt, geven ze meestal gul. Dat vond ik heel bijzonder.’’