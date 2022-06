Zoektocht naar verdwenen kittens bij station Westervoort: ‘Hopelijk leven ze nog’

De oproep op Facebook van Stichting Poezensnuitjes is inmiddels meer dan 900 keer gedeeld, maar vrijwilligster Iris Pols laat vrijdagochtend weten dat de kittens nog niet zijn gevonden. ,,We hebben de moeder dus niet mee kunnen nemen. De kans bestaat dat ze de kittens zelf heeft verplaatst en als wij haar meenemen sterven ze.”

Stichting Poezensnuitjes biedt hulp aan zwerfkatten in de regio Arnhem/Nijmegen en kreeg donderdagochtend een melding van een nest kittens bij het treinstation in Westervoort. De oogjes van de poesjes en katten zaten nog dicht, zo laat Pols weten.

Een kitten overleden

Vrijwilligers troffen na een zoektocht de moeder en later ook een kitten aan die ernstig verzwakt was en overleed. ,,Het kan zijn dat de moeder de jongen heeft versleept omdat er gemaaid werd, maar het kan ook zo zijn dat iemand ze heeft gevonden en mee naar huis heeft genomen. Wij willen de poesjes met de moeder herenigen.”

Pols laat weten dat de vrijwilligers vandaag weer gaan zoeken in Westervoort. ,,We hebben al een flink stuk struikgewas uitgekamd, maar daar lagen de kittens niet. Poezen kunnen hun jongen op de meest gekke plekken verstoppen. In konijnenholen bijvoorbeeld. De jongen hebben elke drie uur voeding nodig, dus het kan zijn dat we te laat zijn, maar we houden hoop.”