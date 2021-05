Zoon dupe van drugspraktijken vader: dakloos door sluiting drugswoning

Verzak­kings­pro­ble­ma­tiek treft de hele regio; ook Duiven en Zevenaar nemen maatrege­len: ‘De kosten zijn enorm’

7 mei ZEVENAAR /DUIVEN - De problemen met verzakte huurhuizen zoals in Tolkamer, spelen op veel meer plekken in de Liemers. Dat blijkt uit inventarisatie door deze krant. Zo sloopt woningcorporatie Vivare in Duiven twee huizen. In Zevenaar worden dertien scheurhuizen vanaf komende week met zendertjes in de gaten gehouden.