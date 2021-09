Zwaargewonde vrouw uit Zevenaar in kritieke toestand met traumahelikopter naar ziekenhuis

De hulpdiensten werden rond 16.30 uur gealarmeerd. Ook werd een arts ingevlogen met een traumahelikopter om assistentie te verlenen. Wat er precies is gebeurd in de woning is onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart om daarachter te komen.



De vrouw is met de traumahelikopter naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen gevlogen. Haar toestand is kritiek. Dat een slachtoffer per helikopter naar het ziekenhuis wordt vervoerd is uitzonderlijk.