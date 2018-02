Zwanger zonder stress

Die babykamer moet af en wel nu. Oké, ze is pas 31 weken zwanger en heeft nog tijd. Maar dat argument wil ze niet horen van haar partner. Die babykamer moet gewoon nu af. ,,Hoeveel aanstaande ouders daar geen ruzie over hebben'', zegt Nienke Stoop, arts en bestuurslid van de Geboortenis.

Het heeft alles te maken met veranderingen in het brein van de zwangere vrouw, zegt Stoop. ,,Maar de meeste vrouwen zijn daar slecht over geïnformeerd. Als ik vertel wat er gebeurt, zeggen veel vrouwen: 'Ok, dat herken ik, dat heb ik ook'.''

Zwangerschapscursussen waren vroeger heel gewoon, maar is nu een luxe product geworden. De Geboortenis en Vroedvrouwenpraktijk Doesburg bieden twaalf stellen uit Doesburg die tussen de vier en twaalf weken een heel begeleidingsprogramma tijdens de zwangerschap maar ook daarna. Stoop: ,,Veel vrouwen geven na de bevalling aan 'Had ik mij maar beter voorbereid'. Maar waar kan je terecht? Er is wel yoga of zwangerfit. Maar dit is niet alleen yoga of fitness. Dit een compleet programma.''

Optimale start

De gemeente Doesburg financiert het project omdat ze ieder gezin een optimale start gunt. Maar wat leren de stellen dan? ,,Je leert begrijpen waarmee je lichaam bezig is'', zegt Stoop. ,,Ademhalingsoefeningen, ontspannen, mindfulness'', zegt yogadocente Minna Sangi. ,,Je leert hoe je de eigen regie houdt over je eigen zwangerschap en de bevalling. En je krijgt zelfvertrouwen.''

Zo leer je over veranderingen in je brein. Stoop: ,,Dat is ook voor je partner belangrijk. Hij heeft al die veranderingen door hormonen niet. Als hij weet wat hem te wachten staat, dan kan hij beter zijn partner opvangen. Ik heb dat laatst uitgelegd aan een stel. Voor hem was dat heel belangrijk. Hij wist niet dat hij zich niet afgewezen hoefde te voelen als zij weer eens kribbig tegen hem deed.''

De partners worden er nadrukkelijk bij betrokken. ,,Die hebben vaak wel wat schroom'', zegt verloskundige Nanna Coblijn. ,,Wat moet ik dan? Mee puffen? Wat ze hier leren, gaat over hun relatie. Hoe blijf je kalm in een stressvolle situatie.''

Stoop: ,,Die kennis kunnen ze op meerdere vlakken inzetten. Ook op het werk.''

Andere zwangeren

Bij de bijeenkomsten ontmoeten stellen andere zwangeren. ,,Wij zien veel eenzaamheid bij jonge moeders'', zegt Stoop. ,,Het is fijn voor hen om anderen in dezelfde situatie te ontmoeten.''

Sangi: ,,Juist in de periode na de bevalling. In de zwangerschap ben je helemaal gelukkig, maar dat draait in die periode erna om. Een op de acht vrouwen krijgen een postnatale depressie.''

Coblijn wil daarom de vrouwen ook voorbereiden op de periode na de zwangerschap. ,,Heb je hulptroepen? Wat kan je zelf doen? En wat kan je partner doen? Ook voor hem is het fijn om te weten dat hij iets kan doen en wat dan. We zien nu dat veel stellen met een baby relatieproblemen krijgen.''

De stellen leren ook wat gezonde voeding is. ,,Want voeding heeft effect op de hormoonhuishouding'', zegt Sangi.

Stoop: ,,Vaak is het: tandjes op elkaar, niet zeuren, het hoort erbij. Dat zit in onze cultuur. Laatst zag ik een zwangere die niet kon slapen. Ze bleek onvoldoende brandstof binnen te krijgen. Door maar door te blijven lopen met haar klachten, kon ze niet genieten van haar zwangerschap.''

En juist dat genieten, zonder stress, is zo belangrijk. Daar zijn ze het allemaal over eens. ,,Als je weet wat je kan verwachten en ontspannen bent, heb je minder pijn'', zegt Christine Derksen, zwangerschaps- en bevallingscoach. Stoop: ,,Als de ouders goed in hun vel zitten, dan heeft dat een positieve invloed op een kind. Je kunt door een goede voorbereiding heel veel leed besparen.''

Voor wie mee wil doen aan Vitaal Zwanger - deelname is gratis - is er 29 maart een introductiebijeenkomst in de Buurtacademie Doesburg, aanvang 19.30 uur. geboortenis.nl/doesburg-bevalt.

Cursus niet alleen in Doesburg

De discussie over het aanbieden van cursussen aan ouders in spe bestaat niet alleen in Doesburg. Het Platform Scheiden zonder Schade, onder leiding van André Rouvoet, adviseerde deze week aanstaande ouders op cursus te gaan. Ze krijgen nu wel begeleiding bij de bevalling en krijgen tips over de fysieke zorg van de baby. Maar ze worden nauwelijks voorbereid op wat hen te wachten staat als ze een kind krijgen. Veel relaties zouden daardoor in een dip raken. Als ouders beter voorbereid zouden zijn, zouden minder stellen gaan scheiden.

De gemeente Doesburg steunt het educatieve programma Vitaal Zwanger te steunen, omdat ze kinderen een goede start gunt. Het doel de ouders een positieve en gezonde zwangerschap te laten meemaken. Zij ontwikkelen veerkracht en zijn daardoor beter tegen mogelijke problemen opgewassen, stelt de gemeente.

In de landen om ons heen worden ouders wel voorbereid op het ouderschap. In Duitsland bijvoorbeeld gaan de ouders wel op cursus.