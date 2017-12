Zwetende man valt door de mand bij controle op A18

Extraatje voor gezinnen met laag inkomen in Doesburg

2 december DOESBURG - De gemeente Doesburg geeft gezinnen met een laag inkomen iets extra. Het gaat om een fashioncheque voor kinderen. Gezinnen die maximaal 110 procent van het bijstandsniveau als inkomen hebben, ontvangen een fashioncheque van 100 euro per thuiswonend kind onder de 18 jaar. De cheque is in te wisselen bij winkels in Doesburg, maar ook bij landelijke ketens.