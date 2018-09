'Begin van de maand pin ik 350 euro voor de boodschappen'

Shirley: ,,Ik had me voorgenomen dat mijn trouwjurk maximaal 500 euro mocht kosten. Hij was uiteindelijk 1800 euro. De baan in het cafetaria heb ik genomen om mijn trouwjurk te kunnen betalen.”



Mitchell: ,,Die stond je prachtig.”



Shirley: ,,Misschien hadden we dat geld beter in de pot voor de verbouwing kunnen stoppen.”



Mitchell: ,,We willen een verdieping op het huis bouwen.”



Shirley: ,,Daarvoor moeten we nog sparen. Ons huis telt nu 85 vierkante meter. Dat vind ik niet genoeg voor vijf personen.”



Mitchell: ,,We hebben de woning vier jaar geleden gekocht.”



Shirley: ,,Voor 147.000 euro. Het huis was eerst van een woningbouwvereniging.”