Binnenkijken bij Arijan en burgemeester Joris in Ratum

Het was alsof hij een warme jas aantrok. ,,En die zat als gegoten.’’ Arijan van Bavel en zijn partner Joris Bengevoord moesten snel schakelen toen Joris in april werd aan gesteld als burgemeester van Winterswijk.



Het werd een tijdelijke, gemeubileerde woonboerderij. ,,Het is precies de stijl die we willen’’, zegt Arijan. ,,We houden van nostalgie. We woonden hiervoor in een wevershuisje in Tilburg en ook ons huidige huis ademt historie. De houten balken, de hout- en gaskachels en de ouderwetse bedstee. Die wordt nu gebruikt als servieskast.’’