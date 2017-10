Binnenkijken bij oud-PSV'er Björn van der Doelen

Ze zijn dol op het Oostenrijkse berghutjesgevoel; ‘van zo’n houten huisje waarin je gebukt naar binnen moet’. ,,Waar de houtkachel brandt en je je direct thuisvoelt.’’ Voormalig profvoetballer en muzikant Björn van der Doelen, partner Ellen Jeurissen en hun kinderen Teun, Kootje en Klaas zijn het liefst thuis. ,,Wij zijn enorme cocooners.’’ Het is niet per se een interieur dat je in deze Eindhovense wijk zou verwachten. Wel één waarin wordt geleefd en de kinderen niet op eieren hoeven te lopen.

Interieurspecial Zaterdag ontvingen krantenabonnees een interieurspecial bij de krant. Voor online maken wij voor onze lezers een selectie van deze artikelen. Denk aan interieurtips van woonbloggers en een interview met de baas van Riviera Maison. Daarnaast geven we je verspreid over het weekend de mogelijkheid binnen te kijken bij Bekende Nederlanders. En wil je zelf aan de slag? Onderaan dit interview kun je kans maken op 1.000 euro aan wooncheques van Piet Klerkx.

Bonnetjes

Donkerbruine muren, zwarte kozijnen, een houten vloer en veel zichtbare herin neringen. ,,Zo’n mooi olijfolieblik gooi je toch niet weg?” zegt Ellen. Net als de bonnetjes van bijzondere etentjes buiten de deur – de wc hangt er vol mee – of een fles port die leeg ging tijdens een memorable avond. Zelden wordt er iets duurs aangeschaft. Ellen gaat liever elke vlooienmarkt, kringloopwinkel, bricà-brac en woonwinkel af. Zo liep ze ook tegen de familiebank aan die de woonkamer sinds een half jaar siert. Het okergeel matcht perfect met de keukenmuren en combineert goed met de licht inval in de woonkamer.

Holle geluiden

,,Van een strak en modern interieur krijg je van die holle geluiden in huis’’, zegt Björn. ,,Dat praat niet fijn.” Jaren geleden timmerde een vriend de grote Oostenrijkse bank die in de keuken staat. De grote eettafel lieten Björn en Ellen op maat maken. Het gezin deelt er vrijwel elke maaltijd.

In de lente, zomer en zelfs de vroege herfst is de veranda achter de muziekstudio een favoriete plek. Muziek maken, een wijntje drinken en genieten van de houtkachel. Met z’n tweeën of met vrienden. Ellen doet inspiratie op via Pinterest en Instagram. Eén probleem: er is nauwelijks plek in huis voor iets nieuws.