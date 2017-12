Deze kunstkerstbomen komen als beste uit de test

Hartstikke leuk, die feestdagen, maar wat moeten we dit jaar nu weer kopen? Twee keer in de week geeft testvergelijkingssite besteproduct.nl koopadvies. In aflevering 4 antwoord op vragen over kunstkerstbomen. Welke kunstkerstboom moet je kopen? Welke boom is 'net echt' en betaalbaar? En zijn ze een beetje brandveilig?

Echte kerstbomen ruiken lekker, zien er goed uit en roepen gevoelens van nostalgie op. Toch gaat de voorkeur van Nederlanders steeds vaker uit naar een kunstboom. Afgelopen jaar haalde 38 procent een kunstkerstboom in huis, terwijl 36 procent koos voor een echte.



Ons kritische testpanel heeft 48 bomen bekeken en uit dat aanbod twaalf exemplaren geselecteerd. Die zijn opgezet, op uiterlijk beoordeeld en op brandveiligheid getest. Uiteindelijk hebben we de bomen afgebroken en in de doos teruggestopt. Samen met twee interieurdeskundigen, een bomenexpert en een boswachter van de Hoge Veluwe beoordeelden we ook nog eens de looks van de kunstkerstbomen.



Onze favorieten onder de 100 euro en de mooiste maar ook duurdere bomen vind je hieronder. We beginnen met de boom met de wonderschoonste takken van allemaal.

Allroundfavoriet van het panel

‘Net echt’

Black Box Frasier: 199 euro

Gewicht: 11,9 kg

Hoogte: 185 cm

Breedte: 125 cm

Opbouwtijd: 20 min

De meest natuurlijk ogende kerstboom van de test. Met afstand de favoriet van de boswachter. Zet deze boom in een bos neer en de meeste mensen hebben niets door. Als we streng zijn, moeten we zeggen dat de top niet helemaal natuurgetrouw is, dat is eigenlijk gewoon een zijtakje. Maar met zijn mooie stam, echt lijkende takken die ook mooi verdeeld zijn is deze Frasier de prijs van 199 euro zeker waard. Hulde.

Aanraders boven de 100 euro

De zware jongen van het stel

Royal Christmas Spitsbergen: 299 euro

Gewicht: 19,2 kg

Hoogte: 210 cm

Breedte: 140 cm

Opbouwtijd: 50 min

Een brede, volle boom met takken die tot aan de onderkant mooi en natuurlijk ogen. De takken zijn ook goed te modelleren. Verkrijgbaar met en zonder ledlampjes en in verschillende maten. De lampjes zitten wat slordig in de boom, dat is bij sommige andere bomen beter. Niet goedkoop, maar je krijgt er ‘een hoop boom’ voor, plus ledlampjes. Staat ook stevig op zijn poten, niet onbelangrijk!

Fantasieboom waar je vrolijk van wordt

Triumph Tree Forest Frosted: 199 euro

Gewicht: 12,4 kg

Hoogte: 185 cm

Breedte: 123 cm

Opbouwtijd: 25 min

De zogenaamd bevroren uiteinden van de boom vallen direct op. Deze boom valt in de categorie je-houdt-ervan-of-niet. Bomenkenner Romke van de Kaa kan deze boom niet matchen met iets uit de natuur ('de evolutie is nog niet zover'), maar werd er wél heel vrolijk van. De naalden zijn hard en stevig en de takjes zijn lekker bruin in het midden. De boom is erg vol en heeft weinig versiering nodig.

Prachtige boom, nette afwerking, hoge prijs

Triumph LED de luxe: 339 euro

Gewicht: 11,8 kg

Hoogte: 185 cm

Breedte: 125 cm

Opbouwtijd: 30 min

Prachtige boom. De kleur wijkt iets af van die van een echte boom en de prijs liegt er niet om, maar daarmee heb je de kritiekpuntjes wel gehad. De boom heeft een goede vorm, een natuurlijke takkenverdeling en de ledlampjes hebben een mooie warme kleur en zijn heel netjes weggewerkt. Met deze boom ga je complimenten scoren. Misschien een jaar een goedkoop kerstdiner met slavink en slobberwijntje om deze mooie boom te kunnen betalen?

Aanraders onder de 100 euro

Prima boom voor dito bedrag

Intratuin Dakota: 99 euro

Gewicht: 10,5 kg

Hoogte: 210 cm

Breedte: 129 cm

Opbouwtijd: 15 min

De Dakota heeft een onregelmatige verdeling van de takken die de boom een natuurlijke look geeft. Ook de bruingekleurde stam en de natuurlijk kleur in de voet dragen hieraan bij. De takken hebben een goede kleur, maar glanzen wel wat. Had iets matter gemogen. Staat stabiel op zijn voet en heeft een keurig prijskaartje.

Echte nepperd, maar wél mooi

Triumph Tuscan: 79 euro

Gewicht: 6,6 kg

Hoogte: 185 cm

Breedte: 109 cm

Opbouwtijd: 25 min

De Triumph Tuscan is duidelijk een kunstboom, hier houd je niemand mee voor de gek. Maar de vraag is of je dat belangrijk vindt. De naalden zijn veel te lang en de boom is eigenlijk te perfect van vorm, maar je wordt er wel hartstikke blij van. Bonuspunten voor de naalden die op het eind van de takken in model zijn geknipt. Een mooie fantasieboom.

Duidelijk nepgroen, wel vol en prettig geprijsd

Central Park Canadian Deluxe: 66 euro

Gewicht: 11 kg

Hoogte: 210 cm

Breedte: 115 cm

Opbouwtijd: 35 min

Een van de goedkopere bomen uit de test. Kritiekpunten waren er vanwege de glanzende groenblauwe kleur en de naaldstand. Zeker tussen de andere bomen zie je op het eerste gezicht dat dit geen echte boom is. De stam is kaal aan de onderkant, dat scheelt in de productiekosten. De Canadian Deluxe heeft wel mooie volle takken en een van de betere prijskaartjes van het stel.

Alle beoordeelde kunstkerstbomen vind je op besteproduct.nl met een uitgebreid verslag per boom en een overzicht van de prijzen.

Kan een boom (vanaf 180 cm) ook minder dan 50 euro kosten?

Ze zijn wel te koop, maar het zijn wel heel zielige boompjes. Om te besparen op de productie zitten er minder takjes met naalden aan een grote tak. De eerste takken zitten ook erg hoog. Dat mag de prijs drukken, maar je krijgt dan een boom waar je makkelijk doorheen kijkt en die te weinig takken heeft aan de onderkant. De naalden ogen nepper dan nep en zijn meer slingers. Als je dit jaar niet veel geld hebt voor een nepboom, koop dan liever een echte.

Ons panel:

Jojanneke Voorthuis (40) is verkoop- en interieurstylist van Stijl voor Thuis. Ester Lipsch (42) is interieurdesigner en lichtadviseur van Studio Berijk. Romke van de Kaa (72) is groenexpert en voormalig kweker. Henk Ruseler (58) is als boswachter op de Hoge Veluwe geestelijk vader van de ‘scharrel-den’.