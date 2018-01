Deze weegschalen helpen je bij je goede voornemens

Vijf tips die je helpen bij het afvallen

1. Stel concrete doelen

Als je je doelstelling beperkt tot alleen ‘afvallen’ is je succes moeilijk meetbaar. Is één kilo eraf genoeg? Of twee? Of twintig? Stel een concreet doel.



2. Ga voor kleine en haalbare doelen

Tien keer één kilo kwijtraken betekent tien succesmomenten. Dat motiveert een stuk meer dan tien kilo in één keer. Zorg ook dat je doelstelling haalbaar is, zodat je het op een gezonde manier kan bereiken



3. Laat frisdranken en vruchtensappen staan

Van cola weten het wel, daar zitten een hoop suikerklontjes in. Maar met vruchtensappen werk je evengoed een hoop onnodige suikers naar binnen. Water of thee zijn betere opties.



4. Las een ‘cheat-dag’ in

De lekkerste tip van allemaal. Afvallen is geen makkie en dan snak je natuurlijk naar iets lekkers. Heel verstandig om eens per week een ‘cheat-dag’ in te lassen. Eén keer in de week zet je je tanden weer even in die heerlijke hamburger of die reep chocola (zonder het té gek te maken natuurlijk). Je kan fijn naar zo’n dag toeleven en het houdt je gemotiveerd.



5. Voel je goed!

Nog belangrijker dan hoe je eruit ziet, is natuurlijk hoe je je voelt. Houd de moed erin, omring je met leuke mensen en geniet van het leven!