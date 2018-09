Dummie de Mummie voor dummies

Goos is het gewoonste jongetje dat je maar kunt bedenken, niet heel slim maar ook niet dom. Klaas ‘is bange watje!’, ziet overal beren op de weg en durft heel veel niet. Vliegen bijvoorbeeld. Toch moet hij vaak zijn angsten overwinnen, want er wordt wat afgereisd in de boeken van Dummie. Egypte, New York, Rome, Oostenrijk en Jamaica zijn locaties waar de verhalen zich afspelen. Klaas en Goos - ook al geen held - moeten vaak over hun grenzen heen om penibele situaties op te lossen. Dus zijn ze best stoer. (Hun achternaam ‘Guts’ is het Engelse woord voor ‘lef’.)



7. Dummie is dus zogenaamd verbrand (‘Maar doet gheen pijn!’). Hoe ziet hij eruit? Illustrator Elly Hees, die ook een Dummie-hiëroglyfenalfabet bedacht, tekent al tien boeken een slungelig ventje aan wie altijd wel een stukje textiel slingert. In 2014 wordt Dummie de Mummie en de gouden scarabee verfilmd. De titelrol is voor een volwassene, Yahya Gaier. Zie je toch niet door al dat verband! Er volgen nog twee films: in 2015 De sfinx van Shakaba en in 2017 De tombe van Achnetoet. Producent Rick Engelkes maakt in 2017 een musical van het verhaal, waarin Dummie wordt gespeeld door de eveneens volwassen Jules van Rijn. Ook bezoekt Tosca Menten scholen en theaters met de verhalen van Dummie. Daarbij is ze in gezelschap van een pop, die nogal wat wegheeft van E.T.