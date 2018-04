Elk jaar voorjaar 'hep' zijn nadeel

Geld&Geluk Fulltimers Deniece en Laurens zijn alleen op zondag samen

2 april Deniece von Harras (36), oprichter NL Zakenvrouwen en SmartUp Network Laurens van Luin (39), duurzaam ondernemer in ManicOrganic, catering en events. Ze wonen in een huurappartement in hartje Rotterdam, met pasgeboren dochter Robin. Deniece: ,,Ik vind het een sport om te kijken waar je iets kunt kopen voor de laagste prijs. Het hoeft van mij niet het goedkoopst van het goedkoopst te zijn, wat ik koop moet wel kwaliteit hebben. We hebben veel babyspullen gekregen. De kinderuitzet heeft ons hooguit 5.000 euro gekost en dat is écht met alles erbij.” Laurens: ,,Met verbouwen en schilderen van de kinderkamer en het kraamfeest er bij? Dan was het toch wel tegen de 7.000 euro.” Deniece: ,,Echt zo veel? Maar we hebben ook veel gekregen.” Laurens: ,,Inderdaad. Qua maandlasten komt de kinderopvang er bij. Voor twee dagen per week be­talen we 600 euro per maand. We werken allebei fulltime.” Deniece: ,,Ik werk vijf dagen per week. En Laurens werkt vooral ’s avonds en in het weekend. Zondag is onze enige dag samen.” Laurens: ,,Daardoor lukt het maar niet een gemeenschappelijke rekening te openen. We besteden onze vrije tijd liever op een andere manier dan samen naar een bank te gaan.” Deniece: ,,Ik doe de dagelijkse boodschappen en elke zaterdag ga ik naar de markt.” Laurens: ,,Deniece gaat inderdaad het liefst naar de markt.” Deniece: ,,Ik neem voor de boodschappen tassen mee, want ik wil niet elke keer met nieuwe plastic tasjes thuiskomen. We letten niet alleen in ons werk, maar ook thuis op duurzaamheid.” Laurens: ,,Ik koop alleen maar biologisch eten.” Deniece: ,,Jij komt altijd met verschrikkelijk veel boodschappen thuis.” Laurens: ,,Ik hou van koken en ik let niet op de kosten. We geven – met uit eten erbij – ruim 1.000 euro per maand uit.”