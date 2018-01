Getest: stofzuigers zonder zak en snoer

In 16 afleveringen geeft testvergelijkingssite besteproduct.nl koopadvies over producten die goed getest zijn door hun testpanels. Leuk om cadeau te doen, of natuurlijk om zelf aan te schaffen. Vandaag aflevering 14: snoer- en zakloze steelstofzuigers.

Een nieuw jaar, een schoon jaar! Niet iedereen zal ‘I want to break free!’-zingend door de woonkamer dansen, maar een hygiënisch huishouden is wel zo fijn. Kun je daar wel een handig hulpje bij gebruiken, dan is een zak- en snoerloze stofzuiger iets voor jou.

De belangrijkste kenmerken van dit product op een rijtje:

- Je pakt ‘m er heel makkelijk even bij. Zie je haren van de hond of kruimels onder de tafel? Hop, de steelstofzuiger heb je direct bij de hand.

- De meeste steelstofzuigers zijn makkelijk met één hand te bedienen en soepel te manoeuvreren.

- Geen snoer en geen zak. Geen gehannes dus met stopcontacten die in de buurt moeten zijn of stofzuigerzakken die op zijn.

- De steelstofzuiger heeft vaak nét niet genoeg uithoudingsvermogen om een grote schoonmaak in z’n eentje te klaren. Voor kleine huishoudens of als aanvulling op je stofzuiger is het ideaal.

- Geen snoer betekent ook geen oneindige stofzuigbeurt. Je moet de accu niet vergeten op te laden. En duurt het schoonmaken na een feestje wat langer? Als de accu op is, is ‘ie op!

Testvergelijkingssite besteproduct.nl test het hele jaar stofzuigers van verschillende merken. De producten worden beoordeeld op bouwkwaliteit, design, gebruiksgemak, zuigkracht, mogelijkheden en prijs. Drie steelstofzuigers sprongen eruit. Een allround goede keuze, een stofzuiger met een goede prijs-kwaliteitverhouding en een waanzinnig luxe model.

Drie goed presterende zak- en snoerloze steelstofzuigers

Uitstekend resultaat en makkelijk schoon te maken

Prijs: 209 euro

Maximale accuduur: 30 min

Inhoud stofcontainer: 0,25 liter

Geluid: 83 dB

Gewicht: 2,7 kilogram

Slank, wendbaar en presteert prima op zowel een harde vloer als laagpolig tapijt. Heeft een verwisselbare batterij en is makkelijk schoon te maken. Vooral lange haren verwijderen uit de borstel is vaak een vervelende klus, maar bij deze Samsung gaat het met één simpele beweging. De inhoud is met 0,25 liter wel wat aan de kleine kant en (zeker op de turbostand) is dit niet het stilste exemplaar. Een goede zuigkracht, keurige prijs en dito gebruiksgemak maken de VS6000 tot een prima koop.

Slimme zuigkracht en goed betaalbaar

Black & Decker SVJ520BFS



Prijs: 139 euro

Maximale accuduur: 20 min

Inhoud stofcontainer: 0,6 liter

Geluid: 77 dB

Gewicht: 2,9 kilogram

Voor een relatief zacht prijsje een fijne steelstofzuiger. De stofzuigermond is flexibel en zeer goed te sturen bij hoekjes en bochtjes. Nadeel is dat de stofzuigermond vrij hoog zit, dat maakt het zuigen onder de meubels lastig. De zuigkracht is dik in orde en past zich automatisch aan de ondergrond aan. Uiteraard is de zuigkracht ook zelf in te stellen. Stofzuiger met een prima prijs-kwaliteitverhouding.

Topper waar je wel de knip voor moet trekken

Dyson V8 Absolute



Prijs: 500 euro

Maximale accuduur: 40 min

Inhoud stofcontainer: 0,54 liter

Geluid: 82 dB

Gewicht: 3 kilogram

De V8 excelleert op ieder vlak. Om te beginnen een prachtig design en de verschillende opzetstukken klik je eenvoudig in en uit elkaar. De stofzuiger is wendbaar en presteert op zowel vloer als tapijt uitstekend. Bovendien is ‘ie een stuk stiller dan z’n voorgangers, de V6 en V7. De accuduur van maximaal 40 minuten is royaal en maakt het plaatje compleet. Enige echte nadeel? De prijs van liefst 500 (!) euro. Een flinke smak geld, maar je haalt er wel een topper mee in huis.