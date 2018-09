'Huren is weggegooid geld'

Yamiro: ,,Ik ben tevreden met mijn inkomen. Doordat ik sinds kort in ploegendienst werk, komt er 19,2 procent aan salaris bij.”



Tessa: ,,Jij had al zo jong een vaste baan.”



Yamiro: ,,Vanaf mijn zestiende. Eerst zeven jaar bij een elektrobedrijf.”



Tessa: ,,In je nieuwe baan ben je erop vooruitgegaan.”



Yamiro: ,,Daarom kon ik een hypotheek krijgen. Het huis kost 170.000 euro.”



Tessa: ,,Het is best ruim.”



Yamiro: ,,Zo’n 90 vierkante meter.”



Tessa: ,,Ik woonde tot maart nog bij mijn moeder. Ik heb me op mijn achttiende ingeschreven voor een huurwoning. Ik dacht: kunnen we samen huren.”



Yamiro: ,,Mooi niet, ik vind huren weggegooid geld.”



Tessa: ,,Mij leek kopen doodeng. Maar je hebt groot gelijk.”



Yamiro: ,,Ik betaal de hypotheek. Zo’n 650 euro.”



Tessa: ,,Voor de andere lasten, zoals gas, licht en internet, stort ik 130 euro per maand op Yamiro’s rekening.”



Yamiro: ,,Die vaste lasten hebben we bij elkaar opgeteld en gedeeld.”