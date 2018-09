Kennissen nodigen alleen mijn vrouw uit

Vraag: Niet welkom. Mijn vrouw en ik (zestigplussers) kregen van kennissen, ook voorbij de 60, een trouwkaart toegezonden. De kaart was aan mijn vrouw gericht. Bij navraag bleek dat dit geen vergissing betrof: ik werd niet uitgenodigd. Dit terwijl er geen sprake is van onmin, ruzie of wat dan ook. Wij vinden dit een vorm van onfatsoen. Vindt u dat terecht of niet?

Antwoord Joost: Vervelende kwestie. Al kan het altijd nog erger. Zo was ikzelf niet uitgenodigd op de 50ste verjaardag van mijn vrouw. Ze trakteerde een sliert vriendinnen op een diner in een chic restaurant. Heren niet welkom. Mijn jongste dochter begon haar tafelspeech met de meesterlijke binnenkomer: ,,Mamma, ik ben zo blij dat ik je dochter ben. (Vertedering in de zaal). ,,Want als ik je zoon was geweest, had je me niet uitgenodigd.” (Gelach en applaus.)



Ikzelf mocht alleen tussen soep en aardappelen een deuntje zingen. In ruil daarvoor kregen de pianist en ik op het terras een bord eten.

Quote Ik weid niet voor niets uit want ik weet niet goed wat ik u moet antwoorden Joost Prinsen