Maatje 44 en trots: 'Met elke like weet ik dat ik er mag zijn'

Ze is social media-verslaafd, zegt ze. Ze heeft een blog, een vlog, een Instagram-account én 11.000 volgers. ,,Dat schijnt niet slecht te zijn, maar ik wil er graag veel meer", lacht ze. Een meisje met een missie. ,,Natuurlijk heb ik een blog omdat ik geïnteresseerd ben in mode en beauty, en ik het leuk vind om te poseren. Maar ook omdat ik voor diversiteit wil zorgen in de mode en het bloglandschap in het algemeen. Als je tijdschriften en blogs bekijkt, lijkt het of iedereen maat 36 heeft. Ik zie maar één lichaamsvorm: rank en slank, terwijl er in de echte wereld veel verschillende vrouwen rondlopen, met verschillende lichamen. En ze verdienen het allemaal om zich goed te voelen en mooi genoemd te worden."



,,Cijfers? Ik ben 1,75 meter groot, heb meestal een 44, en weeg ergens in de 80 kilo. Ik houd mijn gewicht echt niet in de gaten. Ik zal het wel voelen als mijn kleren niet meer passen en let dan even op mijn voeding. Ik volg geen dieet, maar eet gezond, met veel groenten en fruit, omdat ik dat lekker vind. Maar als ik zin heb in een snack, eet ik die ook."