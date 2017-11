'Mannen hebben óók hun moeilijkheden in het leven'

INTERNATIONALE MANNENDAGZondag 19 november is Internationale Mannendag. Noodzakelijk, vindt 'activist' Wouter Wuyts. Want mannen mogen de beeldvorming dan wel tegen hebben - denk maar aan #metoo -, ze hebben ook hun problemen.

Quote Er wordt ook van mannen heel wat verwacht Wouter Wuyts, mannenactivist Nu de discussie over seksueel geweld tegen vrouwen op gang is gekomen na de ontboezemingen over het gedrag van filmproducent Harvey Weinstein, wil Wuyts duidelijk maken dat niet elke man een discriminerende seksist is. Hij vraagt zich af wie hen beschermt tegen dergelijke stereotypering.



,,Elke politieke partij of maatschappelijke organisatie heeft wel een vrouwenafdeling. Maar ken jij er eentje met een mannenafdeling?'', vraagt Wouter Wuyts. De theaterman uit het Belgische Wezemaal, getrouwd en vader van een zoon van 12, organiseert elke maand een Mannencirkel en twee keer per jaar een mannenweekend voor vaders en zonen. Hij is ook medeorganisator van de eerste 'Gathering of Men'-bijeenkomst in België.

Weekenden en avonden met alleen mannen. Waarom?

,,Het leven is bij ons voor 99 procent gemengd: mannen en vrouwen samen. Maar als je met alleen mannen bent, gedragen ze zich anders. Het haantjesgedrag verdwijnt. Zonder vrouw in de buurt is er geen reden om je beter voor te doen dan je bent. Uiterlijk speelt geen rol meer. Je bent wie je bent, en dan wil je ook gewoon je verhaal doen. Delen waar je als man mee zit, gehoord worden door andere mannen.''

De Mannencirkel zit elke maand rond het kampvuur. Waar hebben jullie het dan over?

,,We komen nu al meer dan tien jaar samen op een rustige plek. Mannen uit elke bevolkingslaag: verzekeringsagenten, maar ook magazijnmedewerkers en ingenieurs. Het enige dat ze gemeen hebben, is dat ze man zijn. Iedereen krijgt drie tot vijf minuten om te praten waarover hij wil. Wat hij voelt, waar hij mee zit. Over het werk, de relatie, de kinderen...De regel is dat wie aan het woord is, niet onderbroken wordt. De groep kan nadien vragen stellen en feedback geven. Het voelt goed dat er geluisterd wordt en je leert je eigen ongerustheid te relativeren. Je voelt je gesteund. Een zelfhulpgroep voor mannen? Dat klinkt wat te negatief.''

Wat vind je van alle huidige aandacht voor vrouwendiscriminatie?

,,Het is goed dat erover gepraat wordt. Over hoe je je als man kan en moet gedragen tegenover vrouwen. Dat is lang niet altijd vanzelfsprekend. We moeten er ook op toezien dat het niet te ver gaat, dat je als man met de beste bedoelingen geen vrouw meer durft te benaderen uit angst iets fout te doen. Dat principe zagen we ook na de Dutroux-affaire. Je stelde je de vraag: mag je een ander zijn kind nog troosten? Een knuffel geven?



,,Ik werk als professioneel artiest met kinderen en na een voorstelling komen ze me vaak een knuffel geven. Maar ik ben voorzichtig hen uit mezelf te knuffelen. Nu, wat vrouwen betreft: respect voor hen moet er zijn, maar dat geldt ook in omgekeerde richting. Vrouwen hebben óók hun voordelen. Je hoort het vaak: mannen zijn grote kinderen, jongetjes en hun speelgoed. We leven al duizenden jaren naast en met elkaar en dan ontstaan er stereotypen langs beide kanten.''

De rol van de man was ook duizenden jaren heel duidelijk. Vandaag niet meer?

,,Er komen alsmaar taken bij. We zijn nog altijd kostwinner, we moeten nog altijd het gras maaien, de vuilniszakken buiten zetten. En we moeten een goede vader zijn, tijd voor de kinderen maken, een goede partner en minnaar zijn, gezond en sportief leven. Er wordt ook van mannen heel wat verwacht.''

Terwijl er toch een verschil blijft tussen mannen en vrouwen?

,,Ja. Ik ervaar toch dat vrouwen doorgaans sneller emotioneel reageren en dat mannen rustiger blijven. Die eigenschappen vullen elkaar heel erg aan. Maar tijdens een mannenweekend zijn mannen ook heel open, en tonen ze hun emoties. In gemengd gezelschap doen ze zich net sterker voor dan ze zijn, maar verzamel ze rond een kampvuur en ze komen los.''

Zijn homo's ook welkom in de Mannencirkel of tijdens het mannenweekend?