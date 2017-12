MeToo liet koppen rollen van hen die onaantastbaar leken

Soms zijn het jonge vrouwen. Maar de oudste lezer die mailde is 88 jaar. De één was het bakkersmeisje. De ander ondernemer. Veel lezers spraken nooit met iemand of in hele kleine kring over wat ze overkwam. Nu werpen ze de schaamte af en laten ze weten hoe veel het voor ze betekent, als hun relaas daadwerkelijk in de openbaarheid terecht komt. ,,Eindelijk durfde ik mijn stem in het openbaar te laten horen en ik kan zeggen dat het bijzonder helend heeft gewerkt. Voor mij is het een nieuwe stap in een richting die vrij maakt van oude ballast,’’ mailde één van hen nadat deze krant haar verhaal deels publiceerde.



En het is nog niet voorbij. Römkens: ,,We kunnen nog geen eindstand geven, we zitten nog middenin de ontwikkeling die onder de hashtag is ingezet. Metoo zal niet ophouden, daarvoor zijn de gevolgen veel te reëel, op politiek en maatschappelijk vlak. Er gaan banen en invloed door verloren, gedrag heeft consequenties.’’