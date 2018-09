Ontlezing? Jongeren lezen meer dan ooit

Gerlien van Dalen, directeur van Stichting Lezen: ,,Jongeren lezen juist heel veel, bijvoorbeeld op hun smartphone. Het probleem is dat zij minder lang achter elkaar lezen en zich minder snel in een verhaal verdiepen. Sociale media en berichtjes zijn talig, maar niet op dezelfde manier als een boek. Ze bevatten minder verschillende woorden en simpeler taalgebruik.’’



Adriaan van der Weel, bijzonder hoogleraar in de boekgeschiedenis aan de Universiteit Leiden: ,,Jongeren lezen misschien wel meer tekst dan ooit, maar te weinig boeken of andere lange teksten die discipline, concentratie en aandacht vereisen. Onderzoek toont aan dat boeken lezen een bijdrage kan leveren aan maatschappelijk succes. Daarnaast hebben fanatieke lezers meer empathie, meer kennis, een gelukkiger bestaan en een betere gezondheid. Ook leer je door veel te lezen aandacht, concentratie en geduld op te brengen. En het vergroot je cognitieve vaardigheden.’’



Bas Steman, auteur en oprichter van de Nescio-leesgroep voor jongeren: ,,Met de jongens van Nescio heb ik het niet over appen, maar over gelaagde verhalen die de verbeelding prikkelen en je emotioneren. Je kunt natuurlijk ook een roman in app-vorm schrijven, dat kan verrassend zijn.’’