'Ooit sloeg mijn moeder zo hard, dat ik terug begon te meppen'

In de gelig gesausde gangen hangt een geur van incontinentie. ,,Wat moet ik hier? Is dit Ameide?’’ Ameide is het dorp waar we onze moeder na het overlijden van haar man Jan in een verzorgingshuis hebben ondergebracht. Maar nu, een paar jaar later, wordt de boel afgebroken. Er komt nieuwbouw. Alle hoogbejaarde bewoners verhuizen voor anderhalf jaar naar deze locatie.



Dit is dus niet Ameide, dit is Leerdam, 21 kilometer verderop.



Haar nieuwe kamer hebben we tot in detail zo ingericht als in Ameide, waar ze juist begon te wennen.



Daarginds zat ze op de begane grond met vrij zicht op de straat. Ze kon dagelijks haar hoofd schudden over de ‘rare mensen’ die voorbijkwamen. Ook in Leerdam kijkt ze - zij het vanaf de eerste verdieping - op een straat.

,,Ik snap er niks van. Wat moet ik hier?’’



Ameide of Leerdam, altijd als ik mijn moeder alleen moet laten, slik ik een brok weg.



Dit is het moment waarop de juiste tedere herinneringen horen te volgen. De lieve zorgzame moeder die ‘er altijd voor je was’. Die een fluitketel kocht toen je zelfstandig ging wonen. Je troostte bij liefdesverdriet. Zorgde voor een veilig thuis, sfeer, lekkere hapjes.



Sorry, dat soort herinneringen heb ik niet.



Onze nationale volksschrijver Gerard Reve wist al decennia voor hij ze schreef wat de titels van zijn boeken zouden zijn. Bezorgde ouders verscheen in 1988, uit dagboeken blijkt dat hij die titel al begin jaren 70 had liggen.



Wat een inzicht, vervat in één term.



Bezorgd.



Haar grote moederliefde uitte zich daarin. Had een van de kinderen tegenslag of verdriet, dan leed ze daaronder. Dat zette ze om in verwijt: wat doen jullie me aan?

Mijn broer (16) sprong ertussen