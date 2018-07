Op een doordeweekse ochtend met de trein naar Amsterdam

‘Ik zeg tegen hem: nu begin je er weer over en dan moeten we dat echt uitpraten. Waarom, zegt hij. Nou dat zég ik, zeg ik.’’

,,...’’

,,Precies, en dan komt-ie er ook de hele tijd op terug. Nou moet je luisteren, zeg ik, we hebben dit al eerder gehad en het is nogal een belangrijk onderwerp. Nou dan moeten we er even voor gaan zitten. Nu? zegt-ie. Ja nú.’’



De abonnementen met onbeperkt bellen zijn heel betaalbaar tegenwoordig.

Ze zit onderuitgezakt in de volle trein, oortjes in, microfoontje bij de mond, smartphone in de binnenzak. Ik zag haar daarnet aan komen lopen in het gangpad, al pratend, drie ingewikkelde tassen aan de schouders. Een ervaren treinreiziger weet dan: dat is er zo één. Die gaat het komende halfuur - van Utrecht naar Amsterdam - niet meer stoppen. Die blijft blaten.

Haar stemgeluid draagt ver.

,,Precies! Precies, zo is het ook hoor. En dan ben je er toch weer een uur aan kwijt. Dat is wel een dingetje.’’