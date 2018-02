Slim sekssnufje: dit speeltje bestelt na je orgasme een pizza

Voormalig wereldkampioen ChuaN maakt na maanden comeback in Dota 2-team

8 februari Wong 'ChuaN' Hock Chuan keert na een halfjaar weer terug in een Dota 2-team. De Maleisiër kondigde in september vorig jaar nog zijn afscheid aan, maar is teruggekomen op zijn beslissing. Voor het eerst in zijn carrière verlaat hij Azië en gaat in een westers team spelen.