Tijn (36) zocht uit hoe hij zich fitter kon gaan voelen

Volgens onderzoek van bureau Motivaction dat Tijn Elferink gebruikt voor zijn nieuwe publicatie Dit boek is gezond, heeft een derde van alle Nederlanders aan het einde van de dag het gevoel dat zijn batterij leeg is. 64 procent van de millennials zit stuk aan het eind van de werkweek. Jonge mensen, geboren tussen 1980 en 2000, aan het begin van hun carrière, vaak nog zonder kinderen.

Waarom zitten jonge mensen zo stuk?

,,Er is nog geen wetenschappelijke verklaring waarom millennials - waartoe ook ik behoor - gevoeliger zijn voor druk. Je ziet dat burn-out en ziekteverzuim onder die groep vaker voorkomt dan bij welke leeftijdscategorie ook. Daar moeten we iets aan doen.''

Wat voegt jouw boek toe aan alle gezondheidsboeken die er al zijn?

,,Ik werk bij een zorgverzekeraar en ben veel bezig met gezondheid. Mij viel op dat er veel tegenstrijdige informatie bestaat. Veel auteurs zoeken de extremen op. Het is niet goed als mensen denken dat brood slecht is of dat vlees ziek maakt. Daarom wilde ik uitzoeken wat werkelijk gezond is. Mijn boek laat zien dat de waarheid in het midden ligt. Nuance verkoopt niet, maar het is wél het antwoord. Je kunt bijvoorbeeld prima leven met stress, die heb je nodig om een prestatie te kunnen leveren. Maar in onze maatschappij leven we voortdurend met prikkels en stress: pushberichten van Facebook, nog dertig mails die beantwoord moeten worden, apparaten die updatemeldingen sturen.

Ik heb uitgezocht wat het geheim is van mensen als Angela Merkel of Barack Obama. Hoe functioneren zij op een paar uur slaap? Ik heb rondgevraagd bij deskundigen en het antwoord was: dat kan niet. Je houdt dat niet lang vol. Er zijn maar weinig mensen die toe kunnen met vier uur slaap per nacht. Er zijn wel veel mensen die zéggen dat ze dat kunnen."

Is wat jij in Dit boek is gezond zegt niet even aanvechtbaar als de beweringen in de andere boeken?

,,Meestal verdedigen mensen de uitkomsten van hun eigen onderzoek. Daarom zocht ik deskundigen en wetenschappers op die al die beweringen onafhankelijk konden beoordelen en konden zeggen wat wel en niet gezond is. Louise Gunning, hoogleraar Gezondheid en Maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam, vertelde dat onderzoek werkt als een trechter. In het begin liggen de resultaten van de verschillende onderzoeken nog ver uit elkaar, maar hoe meer onderzoek naar een bepaald onderwerp wordt gedaan, hoe dichter de uitkomsten bij elkaar komen te liggen.

Dat geldt bijvoorbeeld voor koffie: daarvan is nu vrij duidelijk dat een kop of vier, vijf per dag eigenlijk prima is. Bij alcohol is het afhankelijk waarnaar je kijkt. Als je kijkt naar hart- en vaatziekten, heeft alcohol positieve effecten. Maar bekijk je kanker of hersenziekten, dan heeft het geen positieve effecten. De negatieve effecten zijn groter dan de positieve. Daarom zegt de Nederlandse richtlijn: liever niet drinken, maar áls je drinkt, drink dan niet meer dan twee glazen per dag. Die richtlijn is strenger dan in veel andere landen."

Welke van de bevindingen om je energieker te voelen heeft jou het meest verrast?

,,Geen telefoon meer checken na half 10 's avonds. Ik dacht van tevoren: ik ben een prima slaper, dus wat heeft dit voor toegevoegde waarde? Maar inderdaad: ik sliep beter en voelde me uitgeruster. Toch heb ik het niet volgehouden; de verleiding om nog even Instagram te checken of een appje te beantwoorden, bleek moeilijk te weerstaan. Dus eigenlijk heeft niet het resultaat van dit experiment me verbaasd, als wel hoe ik daarmee omga, tegen beter weten in."

Veel van je conclusies zijn toch allang bekend?

,,Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen een heleboel nog níét weten of maar half. Een collega van mij zei laatst bijvoorbeeld dat ze gestopt is met suiker. Bleek ze wel honing te gebruiken. Honing is óók suiker en niet beter. Ik heb geprobeerd om informatie te geven over hoe je gezondere keuzes kunt maken, meer energie krijgen en stress verminderen. En door de lezer in kleine stapjes mee te nemen in hoe je dat kunt aanpakken, wordt het opeens haalbaar."