Tropische marathons, ramadan en eindexamens: 'Zet het halen van een goede tijd uit je hoofd'

Er komen tropische dagen naar ons land toe. Voor velen betekent dit een lekker dagje op het strand, zonnen in het park of gezellig een ijsje halen. Toch zullen er ook mensen minder blij mee zijn, want hoe overleef je deze hitte tijdens je eindexamens, de ramadan of als je een marathon probeert te rennen?

Aanstaande zondag vinden de marathon in Leiden en hardloopevenement Marikenloop in Nijmegen plaats. Ondanks dat het nogal warm wordt, zijn ze bij de organisatie van de marathon niet bang voor de warmte: ,,De luchtvochtigheid is laag, wat beter is voor de ademhaling en er komt een licht briesjes vanuit het noordoosten. Het wordt beslist warm, maar het blijft goed te doen." Wel hebben ze de hardlopers gevraagd zich dit jaar niet uit te sloven voor een toptijd, hun energie te verdelen en bovenal veel water te blijven drinken. ,,We hebben alles besproken met de autoriteiten en de hulpdiensten, en we staan er klaar voor." Een laatste tip van de organisatie luidt nog: ,,Als je niet in een goede conditie bent, kies dan een kortere afstand of doe niet mee.''

Ramadan

Hoewel het officieel nog lente is, kent de ramadanperiode dit jaar zomerse temperaturen. Het zal dit jaar voor veel moslims in Nederland zwaar worden: het is niet alleen warm, de dagen duren ook nog eens lang, waardoor de periode waarin moet worden gevast ook langer is dan andere jaren.

De GGD waarschuwt voor uitdroging en geeft advies: ,,Als het erg warm is tijdens de ramadan, kunnen mensen uitgedroogd raken door de aangepaste levensstijl en het veranderde eetpatroon. Extra kwetsbaar zijn ouderen, zieken en kinderen. Zij lopen bij hitte meer gezondheidsrisico’s." Het klinkt logisch, maar drink zowel vlak voor zonsopgang als direct na zonsondergang regelmatig normale hoeveelheden water, raadt de GGD aan. ,,In een keer 3 liter water is ook niet echt goed voor je."

Eindexamens in de kelder