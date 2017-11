TV-chef Nadia Zerouali: Er is zoveel meer dan falafel en hutspot

Vanwege zijn appetijtelijke oeuvre uit het Midden-Oosten mag topkok Yotam Ottolenghi deze editie van de Kookboeken7daagse de Johannes van Damprijs afhalen. En gisteravond bekroonde die organisatie een ander Arabisch avontuur: Souq is het beste Nederlandse kookboek van 2017.



,,Fantastisch en eindelijk een wat bredere erkenning voor die keuken. Iedereen weet natuurlijk wat falafel en shoarma is. Maar er is meer en zoveel moois'', aldus een verraste Nadia Zerouali.

Persoonlijk

De tv-chef tekende - samen met Merijn Tol - voor de winnende smaakexplosie waarin mezzes, zelfgemaakte limonades en verse kruiden de hoofdrol spelen. Maar naast recepten spatten de persoonlijke verhalen van mensen die het duo tijdens zijn culinaire speurtocht in onder meer Libanon ontmoette van de pagina's af.



En ook de eigen favoriete eetherinneringen en roots komen aan bod: ,,Ik ben een meisje uit Winterswijk met Marokkaanse roots. Nadia plus: ik combineer de Achterhoekse nuchterheid met de Noord-Afrikaans gastvrijheid. En door mijn oma was ik ook benieuwd naar die keuken. Ik ben gaan reizen in het land, de cultuur en het eten gaan proeven. Nu pimp ik mijn peen/ui-hutspot met Marokkaanse gehaktballetjes.''



Het is een trend die dit jaar heerst in kookboekenland: hoe persoonlijker, hoe beter. Want tussen de maar liefst 8.000 nieuw verschenen titels in 2017 - kookboeken zorgen voor 13 procent van de omzet van non-fictie - schuilen ongelooflijk veel privé- en familieverhalen en belevenissen. Zo verhaalt Yvonne Jaspers in De Keukentafel van het Noorden over haar vakanties met haar gezin en droeg Jamie Oliver zijn laatste bestseller Five op aan zijn vijfde kind.

Fantaseren

Het lijkt een tegenreactie op het strak gestyleerde kookproza waarin louter ingrediënten centraal stonden en op waarschuwings- en dieetboeken. Zerouali: ,,Mensen willen niet alleen een opgeheven vinger of een droge opsomming van recepten. We willen beleven en meeleven, dat is veel belangrijker dan het consumeren of alleen maar iets lekkers maken. Zo lees ik zelf ook kookboeken: ik fantaseer over de landen of de regio's waar ze over gaan. Het gaat mij niet alleen om de vraag: hoe stoom ik couscous? Maar waarom wordt het zoveel gegeten, wie verzinnen de variaties en waarom is het zo populair? En ook: dat land lijkt me mooi, moet ik daar niet naartoe voor een mooie reis?



,,Op die manier ben ik ook verliefd geworden op de Arabische keuken: ik hoorde dat het Midden-Oosten zo mooi was en ik ben in het vliegtuig gestapt. Sommigen denken misschien: de Arabische en Marokkaanse keuken is hetzelfde. Maar nee, mezzes, tabouleh (bulgursalade, red.) en gerechten met granaatappel tref je niet aan in Noord-Afrika.

Geen gedoe

,,Door de winst van het Gouden Kookboek hoop ik mensen te overtuigen hoe gezond en ook simpel de Arabische keuken is. Het is geen uren gedoe bij het aanrecht, maar een paar mooie producten op de juiste manier combineren.''



,,Daarnaast helpt zo'n boek misschien ook bij het elkaar beter begrijpen. Het klinkt cliché, maar de makkelijkste weg om anderen te leren kennen is nog altijd samen eten en drinken. Ik zet mijn bezoek uit Marokko net zo makkelijk lamsstoof voor als zuurkool, mosselen en Achterhoekse kniepertjes (wafels, red.). En mijn zoon van 12 krijgt de ene keer aardappelstamp en de andere keer humus. Het levert altijd voer op voor vrolijke discussies.''