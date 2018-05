Vaders op de verwentoer? Verkoop erotische Moederdag-producten verdubbelt

De verkoop van de zogenoemde intimiteitsproducten verdubbelde bij online warenhuis Wehkamp tijdens de week voor Moederdag. Ook lingerie werd flink meer verkocht: meer dan 40 procent meer bestellingen dan normaal. Bij Bol.com zien ze eveneens een lichte stijging in de verkoop van erotische artikelen. Marjolein Verkerk, woordvoerder van Bol.com: ,,Massageolie wordt de laatste anderhalve week 15 procent meer verkocht dan normaal. Glijmiddel doet het nog beter, daarvan zien we dat de laatste anderhalve week zelfs meer dan 20 procent wordt verkocht dan normaal."

Seksuologe Goedele Liekens legt uit: ,,Papa’s hebben de gewoonte om een cadeautje te geven met Moederdag. Een erotisch cadeautje is dan ook gelijk een cadeautje aan henzelf. Op een speciale dag als Moederdag valt de schaamte een beetje weg. Mensen willen vaak de speelsheid in hun seksleven blijven ontdekken, en Moederdag geeft hun een perfecte gelegenheid. Het is een cadeautje voor haar, waar hij ook wat aan heeft.”