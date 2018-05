Weg met het kookeiland!

Hoe groter, hoe beter. Dat is de trend voor eettafels. Gevaarten tot drie meter zijn geen uitzondering. Maar zo'n hip item kan onbedoeld ongezellig aanvoelen. ,,Aan een grote eettafel passen gemakkelijk acht stoelen. Stel dat je met zijn tweeën bent, of zelfs alleen. Dan zit je elke dag tegen zes of zeven lege stoelen aan te kijken, alsof het gezelschap niet compleet is."

De oplossing: ,,Minder stoelen. Zet er vier aan een deel van de tafel. Zo heb je ruimte voor bezoek, maar is het ook gezellig met zijn tweeën. En de rest van de tafel kun je gebruiken voor een fruitschaal of bloemen." Ook een grote zithoek kan een verloren gevoel geven. Wil je toch een royale zithoek, kies dan voor een grote hoekbank en één losse fauteuil. De grote bank kun je in je eentje in beslag nemen en zo blijft slechts één zitplaats leeg.