Zij geeft uit, hij beheert

Githa: ,,Sinds we niet meer op het landgoed van het hotel in De Lutte wonen, maar in Lochem, is daaraan niet veel veranderd, hoewel de kinderen nu op de fiets naar school kunnen."



Boudewijn: ,,We slapen om beurten nog wel twee nachten in het hotel waar we werken. De ander is dan bij de kinderen."



Githa: ,,We slapen dus maar drie nachten per week samen, maar zien elkaar overdag veel."



Boudewijn: ,,Nu we verhuisd zijn, verdelen we onze aandacht beter. Zijn we op het werk, dan is daar ook onze focus. Thuis laten we werk los."



Githa: ,,Ik voelde me voorheen altijd opgejaagd. Bovendien: in het huis dat we op het landgoed huurden, sliepen de kinderen op één kamer en mijn moeder logeerde er vaak. Dat ze nu allemaal een eigen slaapkamer hebben, geeft rust."