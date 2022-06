150 asielzoekers uit Ter Apel tijdelijk naar Maastricht

De gemeente besloot tot de noodopvang gezien de schrijnende situatie in Ter Apel, waar mensen op stoelen en in tenten moeten slapen. ‘Als stadsbestuur vinden we het onze plicht om deze mensen te helpen; vandaar dat we de zoektocht die al liep naar een geschikte plek versneld hebben. De keuze is gevallen op sporthal De Geusselt omdat deze het snelst geschikt was te maken voor opvang’, aldus Penn.

In een brief aan omwonenden schrijft de burgemeester te begrijpen dat de gemeente hen overvalt met de maatregel, ‘maar de realiteit is dat er sprake is van een crisis waarbij wij snel moeten handelen in opdracht van de regering’. Ze spreekt ‘de hoop uit dat er landelijk een structurele oplossing komt voor de opvang en dat u de asielzoekers - die na een vaak verschrikkelijke periode in hun leven huis en haard hebben verlaten - een warm welkom heet in uw wijk, zoals we dat gewoon zijn in onze stad.’