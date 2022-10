20-jarige krijgt cel en tbs om fatale steekpartij tijdens carnaval in Horst: ‘Wij moeten Guus voor altijd missen’

De rechtbank in Roermond heeft dinsdag een 20-jarige man uit Tienray veroordeeld tot een jeugddetentie van twee jaar voor een dodelijke steekpartij op carnavalsmaandag in Horst. Daardoor kwam de 21-jarige Guus Janssen uit Horst om het leven. De rechtbank legde de man verder jeugd-tbs op, een behandeling die naar verwachting langer zal duren dan twee jaar.

Joshua de L. was 19 jaar toen hij zijn slachtoffer zou hebben doodgestoken, een daad die hij ook heeft bekend. Reclassering, psychiater en psycholoog adviseerden de rechtbank toepassing van het jeugdstrafrecht omdat De L. op het moment van zijn daad het geestesvermogen had van een 15- of 16-jarige. De rechtbank ging daarin mee.

De rechtbank volgt daarmee grotendeels de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM had twee weken geleden toepassing van het jeugdstrafrecht geëist en de daarbij horende maximale straf van twee jaar jeugddetentie, gevolgd door drie jaar onvoorwaardelijk jeugd-tbs.

‘Nepmarrokaan’

Aanleiding voor de fatale steekpartij was een lollig bedoelde opmerking van een carnavalsvierder. Deze Delano zou De L. die carnavalsmaandag erop gewezen hebben dat hij geen carnavalskleding droeg en hem voor de grap een ‘nepmarokkaan’ hebben genoemd.



Daarop haalde De L. een mes tevoorschijn en stak Guus Janssen in zijn buik. Het slachtoffer bloedde ter plekke dood. Janssen was echter niet degene die de opmerking gemaakt had, dat was Delano. Na zijn daad vluchtte de verdachte naar huis. Het mes is niet teruggevonden.

‘Dit voelt oneerlijk’

Vervolgens probeerde de verdachte een ander de schuld in de schoenen te schuiven en legde hij tijdens verhoren wisselende verklaringen af. De rechtbank sprak van zinloos geweld met onomkeerbare gevolgen.



Zus Sanne (24) van het slachtoffer reageerde dinsdag gelaten op de uitspraak. ,,Dit voelt oneerlijk”, zei ze. ,,Het staat niet in verhouding tot wat er gebeurd is. Hij loopt over vijf jaar weer vrij rond, en wij moeten Guus voor altijd missen. Maar dit is het maximaal haalbare.”