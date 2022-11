4,7 miljoen EU-steun voor overstromingen in Limburg vorig jaar

Twee mannen aangehou­den voor mishande­ling en vrijheids­be­ro­ving minderjari­ge jongen in Heerlen

De politie heeft twee mannen opgepakt voor de vrijheidsberoving en mishandeling van een minderjarige jongen. De verdachten zochten de jongen vrijdagochtend op in zijn woning in de Haarlemstraat in Heerlen (Limburg) vanwege een conflict. Niet veel later namen ze de jongen mee in een auto.

31 oktober