8,5 maanden cel voor hulp bij fatale beroving carnavalsartiest

Rachel J. (40) uit Rijen heeft door de rechtbank in Den Bosch een celstraf van 8,5 maanden opgelegd gekregen. Dat meldt 1Limburg.

J. kreeg deze straf vanwege hulp bij een fatale beroving op carnavalsartiest Frank Schrijen. Schrijen (56) was een gevierd artiest in Limburg en Noord-Brabant. De man, die als tonprater zijn act deed, werd in februari 2020 vermoord toen hij dacht een seksdate te hebben met Carli A. Die bracht hem echter met een mes om het leven, om er uiteindelijk met het geld van Schrijen vandoor te kunnen. Hij kreeg vorig jaar zestien jaar cel.

Rachel J. hielp A. met het maken van de seksafspraak, onderhield de WhatsApp-contacten met Schrijen en nam bovendien het geld (25.000 euro) in ontvangst. De vrouw werd vrijgesproken van medeplichtigheid aan de gekwalificeerde doodslag. Uit de contacten tussen A. en J. blijkt volgens de rechtbank niets van een plan om ook excessief geweld toe te passen. Justitie had vier jaar cel geëist omdat er werd uitgegaan van medeplichtigheid bij doodslag. De uiteindelijke veroordeling is voor medeplichtigheid aan de beroving, witwassen, heling en het plegen van meineed.

Eerdere seksdate

A. kende Schrijen nog van een eerdere seksdate, enkele jaren eerder. Hierdoor wist A. dat er mogelijk veel geld in zijn woning lag. A. had 3000 euro nodig voor de terugreis naar zijn vaderland, nadat zijn asielprocedure was beëindigd.

Omdat J. onvoldoende op haar rechten werd gewezen toen bleek dat ze bij het misdrijf betrokken was, legde de rechtbank twee weken minder celstraf op dan dat ze eigenlijk zou krijgen.