9-jarig meisje overleden aan verwondingen na aanrijding in Grubbenvorst

Politie houdt poedelnaak­te automobi­list (22) aan na wilde achtervol­ging

10 april De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Venlo een poedelnaakte man aangehouden na een wilde achtervolging. De 22-jarige Venlonaar bleek onder invloed van drugs. Verder reed hij in een onverzekerde auto en had hij geen rijbewijs, maakte de politie zaterdag bekend.