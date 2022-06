A2 richting Maastricht nog altijd dicht na kantelen veewagen

Dode in kanaal Nederweert na acht maanden geïdentifi­ceerd, gaat om vermiste Duitse vrouw

Acht maanden na de vondst van een levenloos lichaam in het kanaal Wessem-Nederweert in Limburg is de identiteit vastgesteld. Het gaat om een 57-jarige vrouw uit Solingen (Duitsland) die onlangs als vermist is opgegeven.

24 mei