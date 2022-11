Aangifte tegen Limburgs vliegveld om ontbrekende vergunning: ‘Ze plegen iedere dag strafbare feiten’

Man (35) uit Weert opgepakt na schietpar­tij in Zuidland

Een 35-jarige man uit Weert is zondagavond opgepakt na een dodelijke schietpartij in Zuidland. Die schietpartij vond rond rond 22:30 uur plaats op de Zoetemanring in de Zuid-Hollandse gemeente. Het slachtoffer, een 41-jarige man uit Zuidland, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

