Aanpak hooligans en betere camerabewaking na rellen bij Roda JC

De politie is de afgelopen weken ruim dertig mensen op het spoor gekomen die betrokken zouden zijn geweest bij geweld en agressie rond het stadion van Roda JC in Kerkrade. Een deel van hen kreeg daarvoor een stadionverbod opgelegd, of mag zelfs niet meer in de buurt van het stadion komen.

Waarschuwing of waarschuwend gesprek

Anderen komen er met een waarschuwing van af. Minderjarige relschoppers krijgen bezoek van de politie voor een waarschuwend gesprek in het bijzijn van hun ouders. De sanctie maakt deel uit van een pakket van maatregelen om het stadion veiliger te maken.

Dat liet de gemeente Kerkrade vandaag weten. Met de aanpak van deze lieden hopen Roda, gemeente, justitie en politie te voorkomen dat mensen voor problemen blijven zorgen. ,,Doel is om mensen die zich misdragen rond voetbalwedstrijden harder aan te pakken”, aldus de gemeente. “De maatregel vloeit voort uit een aantal recente, ernstige ongeregeldheden waarbij een klein deel van de aanhang van Roda JC betrokken was.”

Geweld en extreme agressie

Sinds medio oktober wisten politie, justitie, gemeente en Roda ruim dertig hooligans te identificeren. Het ging volgens de gemeente om mensen ,,van wie is vastgesteld dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan geweld en extreme agressie rond voetbalwedstrijden van Roda JC”.

Vanaf 11 december bij de wedstrijd tegen Heracles Almelo is uitpubliek weer toegestaan in het stadion. Clubs van buiten mochten sinds oktober drie wedstrijden lang geen supporters meenemen naar het stadion in Kerkrade na rellen.

,,Geweld rond voetbalwedstrijden wordt nooit en te nimmer getolereerd”, laat burgemeester Petra Dassen weten. ,,Alleen door de groep die verantwoordelijk is voor deze ongeregeldheden op te sporen en aan te pakken, hopen we dit geweld uiteindelijk definitief een halt toe te roepen. De persoonsgerichte aanpak die we hiervoor hebben ingezet én de maatregelen die we hebben genomen, moeten er toe leiden dat overtreders sneller worden gepakt, maar ook strenger worden bestraft.”

Roda JC steunt de aanpak van de relschoppers. De club hoopt op die manier te bereiken “dat de goeden uiteindelijk niet onder de kwaden lijden”.