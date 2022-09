Attractie­park Toverland investeert 10 miljoen in nieuwe attracties voor breder publiek

Attractiepark Toverland in Sevenum, Limburg krijgt vier nieuwe attracties. De attracties, waaronder een metershoge ‘familievaltoren’, komen te staan in het themagebied Avalon. Het park hoopt dat het publiek hierdoor langer verblijft in het themagebied. Het complete project kost 10 miljoen euro.

15 september