Acht gewonden door incident met zweefmolen op kermis Venray: ‘Stond te dichtbij een boom’

De zweefmolen staat sinds zondag op de kermis, als vervanging van een andere attractie die niet ‘op tijd operationeel’ was, meldde de kermis eerder. Omstanders lieten vanochtend op sociale media en de lokale site Peel en Maas Venray al weten dat de zweefmolen dicht op bomen stond en ze ‘takken en bladeren’ zagen rondvliegen toen het gebeurde. Ook Coen Gerarts was op de kermis. ,,Zo'n zweefmolen draait normaal alleen als hij boven is, en wanneer hij naar beneden gaat stopt ‘ie met draaien, maar dat was nu niet zo. Zo kwamen de kettingen waaraan de stoeltjes hangen in de boom terecht”, zegt hij tegen deze site. De zweefmolen werd volgens hem gelijk uitgezet en de politie was snel ter plaatste. ,,Ik heb maar twee mensen naar de EHBO zien gaan. Een daarvan had flinke krassen op het been.”



Mitchell Deben, coördinator hulpverlening bij het Rode Kruis, bevestigt dat zijn evenemententeam in eerste instantie twee slachtoffers heeft behandeld, waarna er nog zes mensen zich meldden. ,,Eén van hen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, drie anderen hebben we met vervoer van het Rode Kruis naar de spoedeisende hulp gebracht omdat de verwondingen toch net iets te ernstig bleken om voor ons ter plaatse te behandelen.” Vanwege de aard van de verwondingen noemt hij het ‘aannemelijk’ dat ze inderdaad de boom hebben geraakt.



Omstander Gerarts heeft met de politie gesproken over de locatie van de molen. ,,De zweefmolen staat er elk jaar, vaak op de parkeerplaats bij de Intertoys, maar nu stond de attractie op een andere plek, dichtbij die boom. Er was niet goed nagedacht over die plek.”