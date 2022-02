Actievoerders breiden bezetting bos bij Born uit

Derde bezetter dringt door in Sterrebos bij VDL Nedcar

Een actievoerder is in de nacht van donderdag op vrijdag erin geslaagd door te dringen in het zwaar bewaakte bos naast VDL Nedcar in Born (Limburg). De vrouw is inmiddels in een boom geklommen en is daarmee de derde die het bos nog bezet houdt. Dat liet een woordvoerster van de actiegroep Red het Sterrebos vrijdagochtend weten.

