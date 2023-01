ADO speelt doelpuntloos gelijk bij VVV-Venlo, Ricardo Kishna maakt rentree

ADO Den Haag is vrijdagavond op bezoek bij VVV-Venlo niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel. In De Koel kreeg de Haagse ploeg met name na rust meerdere kansen, maar won het ondanks de rentree van Kishna voor de tweede maal op een rij niet.

Het was één van de beste wedstrijden van ADO Den Haag vorig seizoen, die op bezoek bij VVV-Venlo. De Haagse ploeg speelde frivool, creërde kans op kans en won met maar liefst 0-5 in De Koel. Voor wie een belangrijke rol was weggelegd die avond? Onder anderen spits voor Thomas Verheydt, die drie keer scoorde. Maar ook voor Ricardo Kishna, die in dat duel raak schoot en twee puntgave assists afleverde.

Toevalligerwijs behoorde Kishna op bij VVV-Venlo voor het eerst weer tot de wedstrijdselectie van ADO sinds 11 december. Wel op de bank, want Dick Advocaat wijzigde zijn opstelling ten opzichte van het gelijkspel tegen Jong FC Utrecht (1-1) alleen centraal achterin. Tyrese Asante en Finn van Breemen keerden terug van een schorsing en verwezen Daryl Werker en Amir Absalem naar de bank.

Koopmans

In afwachting van de komst van Sonny Stevens, stond ook doelman Luuk Koopmans dus ‘gewoon’ op doel. Na een fel begin van VVV-Venlo werd de doelman uit Oss in de 22ste minuut voor het eerst echt getest. Nick Venema vuurde van grote afstand en Koopmans moest lossen, maar Boy Kemper haalde de bal net op tijd weg. Het was tot dan toe de grootste kans van de wedstrijd.

Volledig scherm Een fanatieke Dick Advocaat pept zijn spelers op tijdens de wedstrijd tegen VVV-Venlo. © Pro Shots / Erich Snijder

Zo’n zelfde situatie deed zich niet veel later weer voor. Venema klopte Koopmans nu wel en leek te scoren, maar Van Breemen haalde de bal van de lijn. In een teleurstellende eerste helft werd ADO acht minuten voor rust pas voor het eerst gevaarlijk. Op aangeven van Jordy Wehrmann volleerde Verheydt de bal echter vanaf de rand van het strafschopgebied over.

Rentree Kishna

Ook de eerste fase na rust kwam ADO moeizaam tot kansen, maar dat veranderde na de rentree van Kishna na een uur spelen. De Haagse ploeg had meer dreiging naar voren en kreeg via Joey Sleegers in de 67ste miunuut de kans om op voorsprong te komen. Xander Severina leverde een puntgave voorzet op de deze winter naar ADO gekomen buitenspeler af, maar Sleegers kopte vanaf een aantal meter van het doel naast.

Niet lang daarna had Severina ADO alsnog op voorsprong moeten zetten na een slippertje in de defensie van VVV-Venlo, maar vanaf een meter of elf werd zijn schot geblokt. ADO liet zelf de kansen liggen en dus mocht de Venlose ploeg blijven hopen. Bijna bleek die hoop terecht, nadat Koopmans de bal losliet en Venema de bal voor een leeg doel op onbegrijpelijke wijze over schoot.

Volledig scherm Thomas Verheydt in duel met zijn Venlose bewaker. © Pro Shots / Erich Snijder

ADO drong daarna aan en kreeg via Asante nog twee kopkansen, maar scoorde niet meer. De Haagse ploeg bleef zo voor het zesde duel op een rij ongeslagen, maar wat door de gemiste kansen zal overheersen bij Advocaat en co is het tweede puntenverlies in vijf dagen.

