Advocaat doet aangifte tegen president rechtbank Limburg: ‘Ze probeert me voor de bus te gooien’

Volgens de advocaat heeft Bijker-Veen zich schuldig gemaakt aan een wederrechtelijke poging hem als advocaat te laten stoppen. Dat is een misdrijf, aldus Wagemans. ,,Waar bemoeit de president van de rechtbank Limburg zich eigenlijk mee?”, zegt Wagemans (70) boos. ,,Dit is een aantasting van de onafhankelijke advocatuur.”

Het draait om een recente civiele rechtszaak rond een privégeschil van Wagemans over de betaling van een rekening van een kozijnenleverancier. De kantonrechter suggereerde meineed door Wagemans, maar die suggestie werd niet hardgemaakt in het vonnis. Wagemans is inmiddels in hoger beroep gegaan.

Het vonnis vormde voor Bijker-Veen volgens Wagemans aanleiding voor een gesprek met de deken van advocaten, Hans Vogels. Die liet na dit gesprek aan Wagemans weten dat Bijker-Veen zijn vrijwillig aftreden wilde, anders zou een aangifte wegens meineed volgen. Vogels bevestigde dit tegenover het NRC, maar was vrijdagmiddag niet voor een reactie bereikbaar.

Wagemans is laaiend. ,,Ik ken die mevrouw niet, heb haar nooit gezien of gesproken”, zei hij. ,,Zonder enig onderzoek en zonder wederhoor met mij probeert ze me voor de bus te gooien, een beroepsverbod op te leggen. De beschuldiging van meineed is niet onderbouwd en staat niet in het vonnis. Dit is niet de poetsvrouw, maar de president van de rechtbank die mij beschuldigt. Als een president dat doet is je reputatie als advocaat voor de eeuwigheid naar de filistijnen. De deken heeft me inmiddels laten weten geen aanleiding te zien voor nader onderzoek.” Deken Vogels noemt Wagemans in NRC een ‘gerespecteerd advocaat met een lange staat van dienst’.

In een reactie laat Bijker-Veen weten dat de uitspraak van de kantonrechter aanleiding was om met de deken in gesprek te gaan ‘omdat dit het beeld van de advocatuur binnen en buiten de rechtbank raakt’. Ze erkent achteraf dat ze beter rechtstreeks met Wagemans had kunnen praten, zonder Vogels daarin te betrekken. Ze zegt nog geen aangifte tegen Wagemans te hebben gedaan wegens meineed. De president van het Hof in Den Bosch heeft de president en de advocaat inmiddels uitgenodigd voor overleg naar aanleiding van Wagemans’ klacht.