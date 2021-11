Aftrap carnavalsseizoen in het zuiden opnieuw anders dan anders

Het carnavalsseizoen wordt donderdag in Brabant en Limburg traditiegetrouw afgetrapt op de 11de van de 11de, maar dat ziet er dit jaar door de oplopende coronacijfers opnieuw anders uit dan gewend. Met name in Limburg zijn de festiviteiten op 11 november in veel plaatsen afgeblazen. In Brabant wordt er in de meeste gevallen wel feestgevierd, maar met aanvullende maatregelen.