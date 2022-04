Al bijna 4000 aanmeldingen voor 24-uursmarathon in achtbaan Toverland

Enkele uren nadat de inschrijving was geopend op 29 maart hadden zich al honderden mensen aangemeld. Dat aantal is twee weken later opgelopen naar vierduizend. ,,Zoveel animo hadden we echt niet verwacht”, zegt een woordvoerder van het attractiepark in het Limburgse Sevenum tegen L1. Eerdere edities van de achtbaanmarathon in 2010 en 2016 trokken ‘slechts’ honderden potentiële deelnemers. ,,Mensen uit alle windstreken vonden dat toen zo leuk dat ze er dit jaar ook bij willen zijn.”