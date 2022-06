Amber Alert in Kerkrade voor vermiste Gino (9)

updateDe 9-jarige Gino van der Straeten wordt sinds gisteravond in Kerkrade vermist. De politie houdt rekening met een misdrijf en is een grote zoekactie gestart. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven en zegt dat het kind in levensgevaar is.

Gino is gisteravond tussen 19.30 uur en 20.30 uur voor het laatst gezien in een speeltuin aan de Hertogenlaan en Zonstraat in Kerkrade. Een getuige zegt daar rond 18.30 uur een volwassene en drie kinderen te hebben gezien. Mogelijk weten zij meer over de verblijfplaats van de jongen.

De politie sloeg groot alarm omdat er geen enkele verklaring gevonden kan worden voor het verdwijnen van Gino. Via Burgernet is een oproep geplaatst met een signalement van de jongen. Bij de zoekactie worden ook drones en een helikopter ingezet. De politie houdt rekening met een misdrijf. Vanmiddag is er een Amber Alert uitgegeven voor de jongen.

Gino is een blonde jongen met een lichte huidskleur en blauwe ogen van ongeveer 1.30 meter lang. Hij draagt waarschijnlijk een rode Nike Jordan jas met zwarte mouwen, een rode Nike-pet, een lichtgrijze spijkerbroek en groene schoenen met een witte zool. Gino had een zwarte step bij zich met rode handvatten en een rode voetenplank.

De politie spreekt niet alleen met bewoners en getuigen, maar onderzoekt ook camerabeelden. Ook gaat er een vermissingsbericht uit naar alle telefoons in de regio.

Inmiddels heeft ook de Duitse politie in Aken een oproep gedaan om naar het kind uit te zien. Kerkrade ligt aan de Duitse grens.

Zussen

Volgens een 21-jarige zus woont de jongen bij zijn moeder in Maastricht. Maar die is ziek, en sinds een week logeert hij daarom bij een 32-jarige zus in Kerkrade. De twee zussen hebben naar eigen zeggen tot 05.00 uur donderdagochtend gezocht, en daarna heeft de zus bij wie de jongen logeert twee uur op het politiebureau gezeten. De 32-jarige vrouw in Kerkrade is zelf moeder van twee kleine kinderen.

Volgens de 21-jarige zus ging de jongen woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade, vlakbij zijn logeeradres. Om 19.30 uur had hij daarvan terug moeten zijn. Maar sindsdien is hij spoorloos.

Om 17.00 uur vanmiddag is er een grote zoekactie in de buurt waar de jongen het laatst gezien is. Op Facebook wordt een oproep gedaan aan mensen om mee te zoeken. Familie en vrienden van de jongen zijn donderdagmiddag begonnen met het verspreiden van affiches met foto’s en signalement van Gino.

Niet weggelopen

De twee zussen van Gino zeggen tegen de regionale zender 1Limburg te vrezen voor ontvoering. ,,Hij is nog nooit eerder weggelopen. Ik zie het niet als weglopen, want hij was aan het spelen met nog een paar jongetjes”, zegt zus Naomi.

