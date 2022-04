Amerikaanse verdachten fatale 'incasso' langer vast

Advocaat Nienke Bloebaum van verdachte Jacob M. (39) vroeg woensdag het voorarrest van haar cliënt op te heffen, met name omdat diens DNA niet is gevonden in de woning van het slachtoffer. “Hij is niet in de woning geweest en heeft niets te maken met het geweld”, aldus Bloebaum. De rechtbank wees het verzoek af.

Verdachte Justin C. (51) betuigde voor de rechtbank spijt over het gebeurde, maar zei dat hij het slachtoffer niet heeft omgebracht. Volgens het OM was deze C. de organisator van de acties tegen Schwarz. Het DNA van C. is op het lichaam van het slachtoffer gevonden, aldus justitie, wat zou betekenen dat C. een belangrijke rol heeft gespeeld bij de dood van de Duitser.