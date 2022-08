Asielzoekers ontevreden over opvang in Limburgse gouvernement

De veertig asielzoekers die sinds kort worden opgevangen in een gebouw bij het gouvernement (provinciehuis) in Maastricht, zijn vanochtend demonstratief buiten gaan zitten. Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn ze ontevreden over de opvang en eisen ze een ander onderkomen.

Een aantal van hen wil terug naar Ter Apel, waar de groep zich eerder had aangemeld. ,,Mochten ze dat willen, dan zullen we dat zeker mogelijk maken”, aldus de woordvoerster. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) praat morgen met de groep in Maastricht om te zoeken naar een oplossing. ,,Die kan bestaan uit een andere locatie, maar ook uit aanpassingen in de huidige opvang”, zei de woordvoerster.

Volgens haar zijn de asielzoekers onder meer ontevreden over het feit dat ze op veldbedden moeten liggen. Ze willen matrassen, zei ze. ,,Woensdag is er in ieder geval een gesprek met het COA waarbij beter naar hun behoeften kan worden gekeken.”

Ze benadrukt dat het gaat om een crisisnoodopvang door de drukte in Ter Apel. ,,Die is niet voor de lange termijn bedoeld. Woensdag wordt bekeken wat mogelijk is en wat niet.”

Een woordvoerder van het COA verwees naar de Veiligheidsregio, die volgens hem verantwoordelijk is voor de inrichting van de crisisnoodopvang. ,,Wij zijn hier amper bij betrokken”, zei hij. ,,We houden twee keer per week spreekuur, maar dat moet nog opgestart worden.”